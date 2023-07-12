Україна отримає ще тисячу крихітних дронів для розвідки від Норвегії

Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки, заявив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень… Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів".

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Деталі: Дрони передають на прохання української сторони.

Розроблений у Норвегії Black Hornet від Teledyne FLIR набув широкої популярності і є на озброєнні багатьох союзників, зокрема США та Британії.

Ці крихітні дрони вагою лише 32 грами легкі у керуванні, добре підходять для розвідки та виявлення цілей і зручні тим, що їх важко помітити. Ці безпілотники особливо добре пристосовані для ведення бою в умовах міської забудови.

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Цьому передувало: Уряд Норвегії вирішив збільшити розмір фонду військової допомоги Україні у 2023 році на 2,5 мільярди норвезьких крон (майже 240 мільйонів доларів).