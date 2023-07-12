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Украина получит еще тысячу крошечных дронов для разведки от Норвегии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 11:35
Украина получит еще тысячу крошечных дронов для разведки от Норвегии
Нанодрон Black Hornet, WPA Pool/Getty Images

Норвегия передаст Украине дополнительно 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки, заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Источник: "Европейская правда

Прямая речь: "Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований ... Сейчас мы передаем Украине 1000 новых наборов".

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Детали: Дроны передают по просьбе украинской стороны. 

Разработанный в Норвегии Black Hornet от Teledyne FLIR приобрел широкую популярность и есть на вооружении многих союзников, в частности США и Великобритании.

Эти крошечные дроны весом всего 32 грамма легкие в управлении, хорошо подходят для разведки и обнаружения целей и удобны тем, что их трудно заметить. Эти беспилотники особенно хорошо приспособлены для ведения боя в условиях городской застройки.

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Этому предшествовало: Правительство Норвегии решило увеличить размер фонда военной помощи Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда норвежских крон (почти 240 миллионов долларов).

Темы: беспилотникипомощь УкраинеНорвегия
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