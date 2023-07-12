Кулеба сподівається, що на початку наступного року F-16 з'являться в небі України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна може отримати перші літаки-винищувачі F-16 до кінця березня 2024 року, але терміни можуть зсуватися.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: На прохання озвучити терміни, коли почнуться тренування і коли Україна може розраховувати на отримання американських винищувачів F-16, Кулеба сказав: "Я думаю, що це просто дуже складний технічний момент".

Пряма мова: "Тренування мають початися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків.

Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку.

Але треба готувати інженерів, техніків, треба готувати інфраструктуру. Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес".

Більше деталей: Із приводу ракет дальнього радіусу дії ATACMS Кулеба сказав, що США ще не ухвалили це рішення з "доволі об’єктивних" причин. "Ми з ними працюємо", – сказав міністр.

Він додав, що Сполучені Штати ухвалюють рішення щодо надання Києву деяких інших типів зброї, і це теж "дуже складні рішення", але "вони їх ухвалюють, менше з тим".

Пряма мова: "Я можу сказати тільки, що я не вважаю, що рішення по ATACMS навмисно не ухвалюють. Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати".