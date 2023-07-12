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Кулеба надеется, что в начале следующего года F-16 появятся в небе Украины

Елена РощинаСреда, 12 июля 2023, 12:21
Кулеба надеется, что в начале следующего года F-16 появятся в небе Украины
F-16, Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина может получить первые самолеты-истребители F-16 до конца марта 2024 года, но сроки могут сдвигаться.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Детали: На просьбу озвучить сроки, когда начнутся тренировки и когда Украина может рассчитывать на получение американских истребителей F-16, Кулеба сказал: "Я думаю, что это просто очень сложный технический момент". 

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Прямая речь: "Тренировки должны начаться где-то в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. 

Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком.

Но надо готовить инженеров, техников, надо готовить инфраструктуру. Много нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс".

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Больше деталей: По поводу ракет дальнего радиуса действия ATACMS Кулеба сказал, что США еще не приняли это решение по "довольно объективным" причинам. "Мы с ними работаем", – сказал министр.

Он добавил, что Соединенные Штаты принимают решение о предоставлении Киеву некоторых других типов оружия, и это тоже "очень сложные решения", но "они их принимают, тем не менее". 

Прямая речь: "Я могу сказать только, что я не считаю, что решение по ATACMS намеренно не принимают. Я не вижу этого. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение для того, чтобы это было предоставлено. Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не поворачивается их за это критиковать".

Темы: истребителиоружиеСШАКулеба Дмитрий
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