В НАТО домовилися про "значний" пакет допомоги Україні

Директорка з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Аманда Слот повідомила, що лідери країн НАТО домовилися про надання "значного" нового пакету допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Зазначається, що представниця уряду Сполучених Штатів відмовилася надати додаткові подробиці нової допомоги Києву.

За її словами, на порядку денному інавгураційного засідання Ради Україна-НАТО стоятиме питання "короткострокової та довгострокової підтримки України", після чого відбудеться зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

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Слот додала, що пізніше в середу американський лідер виступить з "великою промовою про зовнішню політику, в якій говоритиме про силу і міць НАТО".

Раніше повідомлялося, що уряд Британії готує пакет обсягом майже 65 млн доларів на ремонт української техніки, а також на створення центру реабілітації для військових.

Що було раніше: У вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.