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В НАТО договорились о "значительном" пакете помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 12:56
В НАТО договорились о значительном пакете помощи Украине
Фото: Getty Images

Директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слот сообщила, что лидеры стран НАТО договорились о предоставлении "значительного" нового пакета помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Отмечается, что представительница правительства Соединенных Штатов отказалась предоставить дополнительные подробности новой помощи Киеву.

По ее словам, на повестке дня инаугурационного заседания Совета Украина-НАТО будет стоять вопрос "краткосрочной и долгосрочной поддержки Украины", после чего состоится встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

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Слот добавила, что позже в среду американский лидер выступит с "большой речью о внешней политике, в которой будет говорить о силе и мощи НАТО".

Ранее сообщалось, что правительство Британии готовит пакет объемом почти 65 млн долларов на ремонт украинской техники, а также на создание центра реабилитации для военных.

Что предшествовало: Во вторник 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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Темы: НАТОУкраинавойна
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