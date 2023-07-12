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Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту танків Leopard в Польщі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 13:15

Німеччина відмовилась від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на видання Handelsblatt 

Деталі: За даними співрозмовників газети, причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони.

Зазначається, що офіційно про це буде оголошено найближчим часом.

Водночас видання наголошує, що Україні терміново потрібен спосіб відремонтувати пошкоджену західну техніку на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ.

Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту. 

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими. 

Теми: Німеччинатанки
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