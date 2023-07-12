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Німеччина відмовилась від створення центру з ремонту танків Leopard в Польщі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 13:15

Німеччина відмовилась від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на видання Handelsblatt 

Деталі: За даними співрозмовників газети, причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони.

Зазначається, що офіційно про це буде оголошено найближчим часом.

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Водночас видання наголошує, що Україні терміново потрібен спосіб відремонтувати пошкоджену західну техніку на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ.

Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту. 

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими. 

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Теми: Німеччинатанки
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