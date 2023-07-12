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Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше - СМИ

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 13:15

Германия отказалась от создания на территории Польши центра по ремонту танков Leopard, которые были переданы Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Handelsblatt

Детали: По данным собеседников газеты, причиной такого решения стали завышенные ценовые ожидания польской стороны.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время. 

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В то же время издание отмечает, что Украине срочно нужен способ отремонтировать поврежденную западную технику на фоне контрнаступательных операций ВСУ.

Ранее появился материал Spiegel о том, что Берлин и Варшава по ряду причин не могут договориться о создании центра, тогда как несколько танков уже ждут ремонта.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.

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Темы: Германиятанки
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