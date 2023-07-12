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Зеленський пояснив, якими бачить умови вступу України до НАТО

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 13:49

Президент України Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

"Я розумію – що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", – заявив він.

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Як відомо, досі представники держав-членів Альянсу висловлювали інше бачення і говорили, наполягаючи також на вимогах щодо реформ. Німеччина також заявляє про потребу виконання зобов’язань попри незадоволення Зеленського.

Коментуючи відмінність у ставленні, Зеленський заявив, що Україна та держави НАТО по-різному бачать реальність.

"Ми на війні, і партнери хочуть нам допомогти і допомагають. Але у нас різне ставлення – партнери допомагають нам жити, а ми на війні, і нам треба вижити", – пояснив він.

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Зеленський також висловив шкоду через те, що Альянс не надав Україні офіційне запрошення до членства. "Я розумію, що це технічний сигнал. Але для мене це був дуже важливий момент. Я порівнюю це з кандидатством у Європейському Союзі. Це так само був сигнал. Кандидатство не є членством, але кандидатство засвідчило вибір", – заявив президент.

Раніше, як повідомляла ЄвроПравда, Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України і замість критики почав його підтримувати.

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Теми: ЗеленськийНАТО
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