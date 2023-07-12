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Зеленский объяснил, какими видит условия вступления Украины в НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 13:49

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, касаются безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

"Я понимаю – что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – заявил он.

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Как известно, до сих пор представители государств-членов Альянса выражали другое видение и говорили, настаивая также на требованиях по реформам. Германия также заявляет о необходимости выполнения обязательств, несмотря на недовольство Зеленского.

Комментируя различие в отношении, Зеленский заявил, что Украина и государства НАТО по-разному видят реальность.

"Мы на войне, и партнеры хотят нам помочь и помогают. Но у нас разное отношение – партнеры помогают нам жить, а мы на войне, и нам надо выжить", – пояснил он.

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Зеленский также выразил сожаление из-за того, что Альянс не предоставил Украине официального приглашения к членству. "Я понимаю, что это технический сигнал. Но для меня это был очень важный момент. Я сравниваю это с кандидатством в Европейском Союзе. Это так же был сигнал. Кандидатство не является членством, но кандидатство показало выбор", – заявил президент.

Ранее, как сообщала ЕвроПравда, Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине и вместо критики начал его поддерживать.

Читайте также: Почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.

Темы: ЗеленскийНАТО
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