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Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість

Станіслав ПогоріловСереда, 12 липня 2023, 14:00
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами.

Джерело: пресконференція Володимира Зеленського та генсека НАТО Єнса Столтенберга у Вільнюсі

Пряма мова Зеленського: "Росія використовує постійно кластерні снаряди (касетні боєприпаси – ред.) на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей.

І ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово окупованих територіях України".

Деталі: Зеленський запевнив, що використання касетних боєприпасів буде знаходитись під контролем. "Це про справедливість, ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав", - зазначив президент.

Що було раніше

  • Перед цим Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.
  • У Вашингтоні не вважають, що рішення про надання Україні касетних боєприпасів викличе розкол серед країн-членів НАТО.

Теми: ЗеленськийзброявійнаСША
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