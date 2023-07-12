Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами.

Джерело: пресконференція Володимира Зеленського та генсека НАТО Єнса Столтенберга у Вільнюсі

Пряма мова Зеленського: "Росія використовує постійно кластерні снаряди (касетні боєприпаси – ред.) на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей.

І ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово окупованих територіях України".

Деталі: Зеленський запевнив, що використання касетних боєприпасів буде знаходитись під контролем. "Це про справедливість, ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав", - зазначив президент.

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