Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости

Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами.

Источник: пресс-конференция Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Вильнюсе

Прямая речь Зеленского: "Россия использует постоянно кластерные снаряды (кассетные боеприпасы - ред.) на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле. Убивает наших людей.

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И ту помощь, которую мы можем получить от Соединенных Штатов Америки относительно решения по кластерным снарядам - это на использование сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины".

Детали: Зеленский заверил, что использование кассетных боеприпасов будет находиться под контролем. "Это о справедливости, мы защищаемся, не используя соответствующее оружие по территории других государств", - отметил президент.

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