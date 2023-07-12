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ЗСУ мали частковий успіх на бердянському напрямку, закріплюються

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 липня 2023, 14:15
ЗСУ мали частковий успіх на бердянському напрямку, закріплюються
Ілюстративне фото з Генштабу

Сили оборони України мають частковий успіх на бердянському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону новин, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram 

Пряма мова: "На бердянському напрямку маємо частковий успіх. Просунувшись уздовж лінії фронту, наші ударні підрозділи і військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості завдають ураження по цілях противника, здійснюють контрбатарейну боротьбу, проводять розмінування". 

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Деталі: Він наголосив, що ворог чинить запеклий спротив, однак Сили оборони "системно тиснуть на певні ділянки фронту" і нищать бойовий потенціал окупаційних військ.

Він додав, що на Таврійському напрямку Сили оборони зберігають ініціативу.

Доповнено: Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 585 обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.

Знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, ліквідовано 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка.

Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Що цьому передувало: 

  • Зранку 12 липня Генштаб повідомляв, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

Теми: Бердянськвійна
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