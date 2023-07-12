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ВСУ имели частичный успех на бердянском направлении, закрепляются

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 14:15
ВСУ имели частичный успех на бердянском направлении, закрепляются
Иллюстративное фото из Генштаба

Силы обороны Украины имеют частичный успех на бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона новостей, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram 

Прямая речь: "На бердянском направлении имеем частичный успех. Продвинувшисьвдоль линии фронта, наши ударные подразделения и воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности наносят поражение по целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу, проводят разминирование". 

Детали: Он отметил, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако Силы обороны "системно давят на определенные участки фронта" и уничтожают боевой потенциал оккупационных войск.

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Он добавил, что на Таврическом направлении Силы обороны сохраняют инициативу.

Доповнено: Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 585 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.

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Знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, ліквідовано 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка.

Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Что этому предшествовало:

  • Утром 12 июля Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы

Темы: Бердянсквойна
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