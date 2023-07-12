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ВСУ имели частичный успех на бердянском направлении, закрепляются

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 14:15
ВСУ имели частичный успех на бердянском направлении, закрепляются
Иллюстративное фото из Генштаба

Силы обороны Украины имеют частичный успех на бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона новостей, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram 

Прямая речь: "На бердянском направлении имеем частичный успех. Продвинувшисьвдоль линии фронта, наши ударные подразделения и воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности наносят поражение по целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу, проводят разминирование". 

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Детали: Он отметил, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако Силы обороны "системно давят на определенные участки фронта" и уничтожают боевой потенциал оккупационных войск.

Он добавил, что на Таврическом направлении Силы обороны сохраняют инициативу.

Доповнено: Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 585 обстрілів.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.

Знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, ліквідовано 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка.

Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Что этому предшествовало:

  • Утром 12 июля Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы

Темы: Бердянсквойна
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