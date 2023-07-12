Росіяни вдень атакували Запоріжжя: 18 поранених, серед них 6 дітей

Вдень у Запоріжжі внаслідок російської атаки дістали поранення щонайменше 18 людей, з них 6 дітей.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар першого заступника міського голови Олександра Власюка та директора обласної дитячої лікарні Юрія Борзенка, телеканал ТV5, ДСНС, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Власюка: "Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкта, є повідомлення про 6 постраждалих, 3 госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні. Одна жінка з рваною раною ноги, інші – осколкові середньої і легкої важкості".

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Деталі: ЗМІ повідомляють про падіння уламків безпілотника в одному з міських парків. Є руйнування.

Оновлено о 15:34: Директор обласної дитячої лікарні повідомив Суспільному, що через вибух у Запоріжжі травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років, їхній стан не важкий.

Оновлено о 15:52: Водночас ДСНС повідомляє про поранення 5 людей, з них одна дитина.

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Дослівно ДСНС: "Внаслідок атаки на Запоріжжя травмувалося 5 людей, з них одна дитина. Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому."

Оновлено о 17:15: Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що через падіння невстановленого ворожого літального об'єкту в спальному районі міста, кількість травмованих сягнула 18 людей, серед яких 6 дітей.

Пряма мова Малашка: "Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування".