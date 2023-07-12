Россияне днем атаковали Запорожье: 18 раненых, среди них 6 детей

Днем в Запорожье в результате российской атаки получили ранения по меньшей мере 18 человек, из них 6 детей.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий первого заместителя городского головы Александра Власюка, телеканал ТV5, ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Власюка: "Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, есть сообщение о 6 пострадавших, 3 госпитализированы, один из которых ребенок на обследовании. Одна женщина с рваной раной ноги, остальные - осколочные средней и легкой тяжести".

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Детали: СМИ сообщают о падении обломков беспилотника в одном из городских парков.

Обновлено в 15:34: Директор областной детской больницы сообщил Общественному, что из-за взрыва в Запорожье травмированы пятеро детей в возрасте от 1 до 17 лет, их состояние не тяжелое.

Обновлено в 15:52: В то же время ГСЧС сообщает о ранении 5 человек, из них один ребенок.

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Дословно ГСЧС: "В результате атаки на Запорожье травмировались 5 человек, из них один ребенок. Травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали каретами скорых в больницы. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопроводили домой."

Обновлено в 17:15: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что из-за падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе города, количество травмированных достигло 18 человек, среди которых 6 детей.

Прямая речь Малашко: "Известно о 9 женщинах и 3 мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, 6 детей получили травмы различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи 4 взрослых и 1 ребенок направлены на амбулаторное лечение".