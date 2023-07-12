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Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль

Валентина РоманенкоСереда, 12 липня 2023, 16:52
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
иллюстративное фото СБУ

Спецпідрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищив уже 400 ворожих цілей за час великої війни з Росією.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ відсвяткував 400-ту ювілейну ціль. Стільки ворожої техніки знищили воїни саме цього підрозділу з початку повномасштабного вторгнення.

А під час самого святкування вони додатково спалили: 2 танки, 4 БТР,  1 САУ "Акація", 2 бронеавтомобіля, 2 вантажівки, РЕБ "Поле-21"".

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Деталі: Напрямок та часові рамки ефективної роботи традиційно не розкриваються.

Теми: СБУвійна
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