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Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль

Валентина РоманенкоСереда, 12 липня 2023, 16:52
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
иллюстративное фото СБУ

Спецпідрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищив уже 400 ворожих цілей за час великої війни з Росією.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ відсвяткував 400-ту ювілейну ціль. Стільки ворожої техніки знищили воїни саме цього підрозділу з початку повномасштабного вторгнення.

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А під час самого святкування вони додатково спалили: 2 танки, 4 БТР,  1 САУ "Акація", 2 бронеавтомобіля, 2 вантажівки, РЕБ "Поле-21"".

Деталі: Напрямок та часові рамки ефективної роботи традиційно не розкриваються.

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Теми: СБУвійна
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