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Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 16:52
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
иллюстративное фото СБУ

Спецподразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожило уже 400 вражеских целей за время большой войны с Россией.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ отпраздновало 400-ю юбилейную цель. Столько вражеской техники уничтожили воины именно этого подразделения с начала полномасштабного вторжения.

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А во время самого празднования они дополнительно сожгли: 2 танка, 4 БТР, 1 САУ "Акация", 2 бронеавтомобиля, 2 грузовика, РЭБ "Поле-21"".

Детали: Направление и временные рамки эффективной работы традиционно не раскрываются.

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Темы: СБУвойна
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