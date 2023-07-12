Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та G7 визначили параметри "гарантій безпеки", але угоди ще не підписані

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 17:14

Лідери держав "Групи семи" разом з Україною наразі узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Про це йдеться в узгодженій спільній заяві, текст якої опублікував уряд Великої Британії.

Документ стверджує, що від сьогодні "розпочинаються переговори" між Україною і кожною з держав "Групи семи" "з метою формалізації підтримки України через двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами".

У документі, зокрема, окреслюється зобов’язання держав-членів "сімки" продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами".

Також стверджується, що у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії члени G7 "мають намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків".

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться також у заяві.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак спрогнозував, що Україна отримає безпекові гарантії до наступного саміту НАТО.

Вже відомо, що держави за межами "сімки" зокрема, Іспанія, долучаться до "гарантій безпеки" для України.

Теми: Європа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ
"Бавовна" в Бердянську: у Держдумі підтвердили загибель російського генерала Цокова
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Столтенберг − на невдоволення Зеленського: Ми розуміємо, в Україні війна
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: