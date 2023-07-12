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Україна та G7 визначили параметри "гарантій безпеки", але угоди ще не підписані

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 17:14

Лідери держав "Групи семи" разом з Україною наразі узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Про це йдеться в узгодженій спільній заяві, текст якої опублікував уряд Великої Британії.

Документ стверджує, що від сьогодні "розпочинаються переговори" між Україною і кожною з держав "Групи семи" "з метою формалізації підтримки України через двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами".

У документі, зокрема, окреслюється зобов’язання держав-членів "сімки" продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами".

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Також стверджується, що у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії члени G7 "мають намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків".

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться також у заяві.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак спрогнозував, що Україна отримає безпекові гарантії до наступного саміту НАТО.

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Вже відомо, що держави за межами "сімки" зокрема, Іспанія, долучаться до "гарантій безпеки" для України.

Теми: Європа
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