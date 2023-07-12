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Украина и G7 определили параметры гарантий безопасности, но соглашения еще не подписаны

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 17:14

Лидеры государств "Группы семи" вместе с Украиной пока согласовали не конкретные параметры гарантий безопасности, а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Об этом говорится в согласованном совместном заявлении, текст которого опубликовало правительство Великобритании.

Документ утверждает, что с сегодняшнего дня "начинаются переговоры" между Украиной и каждым из государств "Группы семи" "с целью формализации поддержки Украины через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям".

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В документе, в частности, очерчивается обязательство государств-членов "семерки" продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами".

Также утверждается, что в случае будущего вооруженного нападения со стороны России члены G7 "намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов".

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – говорится также в заявлении.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак спрогнозировал, что Украина получит гарантии безопасности до следующего саммита НАТО.

Уже известно, что государства за пределами "семерки" в частности, Испания, присоединятся к "гарантиям безопасности" для Украины.

Темы: Европа
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