Зеленський і Байден почали зустріч у Вільнюсі

На полях саміту НАТО у Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України і США.

Про це у своєму Twitter повідомив Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

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"Почалася зустріч із паном президентом США Байденом. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно", – написав Зеленський.

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Почалася зустріч із паном Президентом США Байденом @POTUS 🇺🇸. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомляв, що Байден обговорить з президентом України питання передачі Києву далекобійних ракет.

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Зеленський говорив, що на зустрічі з президентом США проситиме про надання далекобійної зброї.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.