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Встреча Зеленского и Байдена началась в Вильнюсе

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 17:33

В Вильнюсе на полях саммита НАТО началась встреча президентов Украины и США.

Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

 

"Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения – безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно", – написал Зеленский. 

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщал, что Байден обсудит с президентом Украины вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет.

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Зеленский говорил, что на встрече с президентом США будет просить о предоставлении дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Темы: ЗеленскийБайден
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