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Байден чекає "з нетерпінням", коли Україна опиниться в НАТО

"Європейська правда"Середа, 12 липня 2023, 18:20

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським  колегою Володимиром Зеленським заявив, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України в НАТО.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова Байдена: "Я сподіваюся, що ми нарешті покінчили з думкою про те, чи хочуть бачити Україну в НАТО, чи ні. Це станеться. Ми рухаємося далі, ми рухаємося у правильному напрямку...

І я думаю, що ми подбаємо про те, щоб ви отримали все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО".

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Деталі: Він зауважив, що Україна виконала величезну роботу, проте багато чого треба ще зробити.

"Погана новина для вас полягає в тому, що ми нікуди не йдемо. Ви застрягли з нами. Ми нікуди не йдемо", – додав Байден.

Що передувало: За інформацією "Європейської правди", Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"

Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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Теми: БайденУкраїнаНАТО
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