Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден ждет "с нетерпением", когда Украина окажется в НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 18:20

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь Байдена: "Я надеюсь, что мы наконец покончили с мыслью о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы движемся дальше, мы движемся в правильном направлении...

Реклама:

И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО".

Детали: Он отметил, что Украина проделала огромную работу, однако многое надо еще сделать.

"Плохая новость для вас заключается в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Мы никуда не уходим", – добавил Байден.

ВИДЕО ДНЯ
Что предшестовало: По информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.

Темы: БайденУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: