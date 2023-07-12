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Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 20:44
Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді
Людмила Кіченок. Фото з Facebook

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до фіналу змішаного парного розряду на Вімблдоні-2023.

Джерело: Суспільне

Деталі: Повідомляється, що це сталося лише вдруге в історії серед українських тенісисток у змішаному розряді.

На Вімблдоні-2023 Кіченок подолала півфінал мікста з хорватом Мате Павічем.

У півфіналі їх суперниками стала британська пара Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

Українка зіграє у фіналі 13 липня. Матч закриватиме програму ігрового дня на центральному корті турніру.

Кіченок стала лише другою українкою у фіналах змішаних Грендслемів. У 2005 році Тетяна Перебейніс дійшла фіналу в міксті з австралійцем Полом Генлі, але програла вирішальний матч.

Теми: спортУкраїна
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