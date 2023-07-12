Уимблдон-2023: украинка Киченок вышла в финал в смешанном разряде
Среда, 12 июля 2023, 20:44
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.
Источник: Суспільне
Детали: Сообщается, что это произошло лишь второй раз в истории среди украинских теннисисток в смешанном разряде.
На Уимблдоне-2023 Киченок преодолела полуфинал микста с хорватом Мате Павичем.
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В полуфинале их соперниками стала британская пара Джонни О'Мары и Оливии Николлз.
Украинка сыграет в финале 13 июля. Матч будет закрывать программу игрового дня на центральном корте турнира.
Киченок стала лишь второй украинкой в финалах смешанных Грэндслемов. В 2005 году Татьяна Перебейнис дошла до финала в миксте с австралийцем Полом Хенли, но проиграла решающий матч.
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