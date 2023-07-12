Зеленський вірить у перемогу за рік

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року.

Джерело: Зеленський на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".

Пряма мова: "Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту".

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Деталі: Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".

Пряма мова: "І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою".

Нагадаємо: У травні Зеленський прокоментував можливу втрату військової підтримки України Сполученими Штатами після президентських виборів 2024 року в Америці, заявивши, що до того часу Україна може виграти війну.

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Раніше, коментуючи рішення Вільнюського саміту НАТО, він підкреслив, що всупереч тексту декларації Альянс не буде висувати політичні вимоги для запрошення України до вступу в НАТО.

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