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Зеленский верит в победу через год

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 20:46
Зеленский верит в победу через год
зеленский на саммите нато, Getty Images

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина победит Россию до следующего саммита НАТО, который состоится в середине 2024 года.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Отвечая на вопрос об ожиданиях Украины к следующему саммиту Альянса, Зеленский отметил: "Это правда, мы верим в победу".

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Прямая речь: "Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО – символично, все же 75 лет Альянсу – в Вашингтоне. Мне кажется, нам надо много работать и готовиться к этому саммиту".

Детали: Глава государства подчеркнул, что победа – это главное и единственное его желание, и "с победой точно придет членство в НАТО".

Прямая речь: "И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя – быть равноправным членом ЕС, альянса безопасности и независимым государством"..

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Напомним: В мае Зеленский прокомментировал возможную потерю военной поддержки Украины Соединенными Штатами после президентских выборов 2024 года в Америке, заявив, что к тому времени Украина может выиграть войну.

Ранее, комментируя решение Вильнюсского саммита НАТО, он подчеркнул, что вопреки тексту декларации Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.

Темы: войнаЗеленскийРосcияУкраина
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