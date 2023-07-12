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Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі

Євген Кізілов, Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 23:43
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
міхеїл саакашвілі, скриншот з Твітер

Група польських лікарів розпочала комплексне медобстеження колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter, "Європейська правда" з посиланням на адвоката Саакашвілі Діто Садзаглішвілі 

Пряма мова Моравецького: "Ми не залишаємо друзів у біді. За моєю рекомендацією група польських лікарів розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеїла Саакашвілі в Грузії".

Деталі: Про те, що групу лікарів, яких ще пів року тому відрядив Євросоюз, пустили до ув'язненого Саакашвілі, повідомив і Садзаглішвілі.

Пряма мова адвоката: "Після шести місяців зволікань уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеїла Саакашвілі в лікарні. Медична місія була створена ЄС. Вони вивчають його стан і згодом зроблять свої висновки".

Деталі: Занепокоєння щодо стану здоров'я Саакашвілі та його лікування в ув'язненні зросло минулого тижня, коли він уперше за кілька місяців з'явився по відеозв’язку на судовому засіданні, маючи кволий і виснажений вигляд.

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Раніше незалежні лікарі стверджували, що експрезидент Грузії може померти від хвороб, які розвинулися у нього під час ув'язнення. Грузинська влада, однак, стверджує, що Саакашвілі надається належна медична допомога.

Нагадаємо: Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Теми: СаакашвіліЄСздоров'я
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