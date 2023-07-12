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Польские врачи начали обследование Саакашвили

Евгений Кизилов, Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 23:43
Польские врачи начали обследование Саакашвили
михеил саакашвили, скриншот из Твиттер

Прямая речь: "После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сказал адвокат.

Детали: Беспокойство относительно состояния здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным.

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Ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.

Напомним: После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Темы: СаакашвилиЕСздоровье
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