Польские врачи начали обследование Саакашвили

Детали: О том, что группу врачей, которых еще полгода назад отправил Евросоюз, пустили к заключенному Саакашвили, сообщил и Садзаглишвили.

Прямая речь Моравецкого: "Мы не оставляем друзей в беде. По моей рекомендации группа польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии".

Источник: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter, "Европейская правда" со ссылкой на адвоката Саакашвили Дито Садзаглишвили

Прямая речь: "После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сказал адвокат.

Детали: Беспокойство относительно состояния здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным.

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Ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.

Напомним: После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.