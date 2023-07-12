Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр

Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, поблизу Бахмута є просування, воїни закріплюються на нових рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Схід. Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої.



На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах".

Деталі: На півдні, за словами Маляр, українські війська наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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"За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась", − підсумувала заступниця міністра оборони.