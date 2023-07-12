Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 21:52
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
Скриншот з deepstatemap.live

Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, поблизу Бахмута є просування, воїни закріплюються на нових рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Схід. Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Успішно. Ворог не просунувся. Тривають важкі бої.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах".

Деталі: На півдні, за словами Маляр, українські війська наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

Реклама:

"За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась", − підсумувала заступниця міністра оборони.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: контрнаступвійнаЗбройні силиМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ

відеоССО вполювали під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей

Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву

МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

фотоНа Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені

доповнено, фотоРФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені

Усі новини...
контрнаступ
ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію
Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
Останні новини
10:02
Румунія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
09:59
Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду 
09:56
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
09:48
На будівництво водогонів направили 10 мільярдів – всемеро більше, ніж планували
09:46
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Одесу і порти після виходу із зернової угоди
09:30
Ціни на нафту зросли на тлі скорочення пропозиції і сподівань на попит у Китаї
09:20
ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки і мають успіх в районі Старомайорського – Генштаб
09:17
Через атаку дронами постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині, також поцілили по Черкащині
08:56
фотоРосійські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства – ЗМІ
08:36
У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: