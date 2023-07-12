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Силы обороны закрепляются на новых рубежах возле Бахмута − Маляр

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 21:52
Силы обороны закрепляются на новых рубежах возле Бахмута − Маляр
Скриншот из deepstatemap.live

Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, вблизи Бахмута есть продвижение, воины закрепляются на новых рубежах.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Восток. Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои.

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На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах".

Детали: На юге, по словам Маляр, украинские войска наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. 

"За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные возможности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", − подытожила заместитель министра обороны.

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Темы: контрнаступлениевойнаВооруженные силыМинобороны
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