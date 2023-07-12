Силы обороны закрепляются на новых рубежах возле Бахмута − Маляр

Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, вблизи Бахмута есть продвижение, воины закрепляются на новых рубежах.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Восток. Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои.

На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах".

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Детали: На юге, по словам Маляр, украинские войска наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные возможности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", − подытожила заместитель министра обороны.