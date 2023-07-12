Байден вказав на помилку Путіна щодо НАТО

Президент США Джо Байден наголосив, що НАТО більш єдиний, ніж будь-коли, а російський диктатор Владімір Путін, який прогнозував розвал Альянсу, помилився.

Джерело: Байден під час промови у Вільнюсі після дводенного саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Президент США наголосив, що нині "Альянс є стовпом глобальної безпеки та стабільності, як і останні сім десятиліть".

Пряма мова: "НАТО – сильніший, більш енергійний і, так, більш єдиний, ніж будь-коли за свою історію та більш важливий для нашого спільного майбутнього".

Деталі: Байден висловив також сподівання, що найближчим часом НАТО налічуватиме 32 країни.

Говорячи про повномасштабну війну в Україні, Байден повторив раніше озвучувану тезу про те, що Росія розраховувала на розкол Альянсу.

Пряма мова: "Путін із його жадобою й хіттю до землі та влади розпочав свою жорстоку війну проти України. Він розраховував, що НАТО розвалиться. Він думав, що наша єдність зруйнується за першого ж випробування. Він думав, що демократичні лідери будуть слабкими. Але він помилявся".

Деталі: Американський президент підкреслив роль США й НАТО в підтримці України, зокрема створення "коаліції з понад 50 країн, яка забезпечила, що Україна може захистити себе як зараз, так і зможе зробити це в майбутньому".

Пряма мова: "Ми не відступимо. Не відступимо! Я наголошую на цьому. Наша відданість Україні не ослабне. Ми підтримуватимемо свободу сьогодні, завтра й стільки, скільки буде потрібно!"

Нагадаємо: Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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