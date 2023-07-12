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Байден указал на ошибку Путина относительно НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 21:47
Байден указал на ошибку Путина относительно НАТО
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден подчеркнул, что НАТО более единый, чем когда-либо, а российский диктатор Владимир Путин, который прогнозировал развал Альянса, ошибся.

Источник: Байден во время речи в Вильнюсе после двухдневного саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Президент США подчеркнул, что сейчас "Альянс является столпом глобальной безопасности и стабильности, как и последние семь десятилетий".

Прямая речь: "НАТО – сильнее, более энергичный и, да, более единый, чем когда-либо за свою историю и более важный для нашего общего будущего".

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Детали: Байден также выразил надежду, что в ближайшее время НАТО будет насчитывать 32 страны.

Говоря о полномасштабной войне в Украине, Байден повторил ранее озвучиваемый тезис о том, что Россия рассчитывала на раскол Альянса.

Прямая речь: "Путин с его жаждой и похотью к земле и власти начал свою жестокую войну против Украины. Он рассчитывал, что НАТО развалится. Он думал, что наше единство разрушится при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он ошибался".

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Детали: Американский президент подчеркнул роль США и НАТО в поддержке Украины, в частности создание "коалиции из более 50 стран, которая обеспечила, что Украина может защитить себя как сейчас, так и сможет сделать это в будущем".

Прямая речь: "Мы не отступим. Не отступим! Я подчеркиваю это. Наша преданность Украине не ослабнет. Мы будем поддерживать свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется!" – добавил он.

Напомним: Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.

Темы: БайденПутинНАТО
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