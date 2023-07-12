У Маріуполі лунають вибухи – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи увечері 12 липня.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі".

Деталі: Він також додав, що авіація і ППО окупантів активно працювали і над узбережжям в Маріупольському районі.

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