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В Мариуполе раздаются взрывы − Андрющенко

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 22:23
В Мариуполе раздаются взрывы − Андрющенко
Скриншот из google.maps

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы вечером 12 июля.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе взрывы. Оккупанты завели пластинку о ПВО, местные сообщают о громком звуке с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя) и одновременной попытке что-то перехватить в воздухе".

Детали: Он также добавил, что авиация и ПВО оккупантов активно работали и над побережьем в Мариупольском районе.

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Темы: Мариупольвзрывоккупациявойна
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