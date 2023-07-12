Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 23:03
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Фото з Telegram Укрзалізниці

Двоє дорослих і дитина загинули, ще одна дитина постраждала, коли водій авто проігнорував заборонний сигнал світлофора, виїхав на залізничний перехід і потрапив під поїзд у Чернігівській області.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів − Ніжин".

Деталі: Аварія сталася на перегоні Муравійка − вокзал Б. Олійника.

Реклама:

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинули чоловік, жінка і дитина, які перебували в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в машині, забрала швидка.

В Укрзалізниці підкреслили, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

На місці працює поліція. УЗ попереджає про можливі затримки поїздів цього напрямку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігівська областьзалізницяДТПжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ

відеоССО вполювали під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей

Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву

МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

фотоНа Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені

доповнено, фотоРФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
Податківиця продала квартиру і землю в Криму і купила елітну нерухомість у Києві – ДБР
На Чернігівщині зафіксовано понад пів сотні ворожих приходів по прикордонню – ОК "Північ"
Останні новини
10:02
Румунія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
09:59
Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду 
09:56
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
09:48
На будівництво водогонів направили 10 мільярдів – всемеро більше, ніж планували
09:46
Британська розвідка пояснила, чому РФ атакує Одесу і порти після виходу із зернової угоди
09:30
Ціни на нафту зросли на тлі скорочення пропозиції і сподівань на попит у Китаї
09:20
ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки і мають успіх в районі Старомайорського – Генштаб
09:17
Через атаку дронами постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині, також поцілили по Черкащині
08:56
фотоРосійські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства – ЗМІ
08:36
У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: