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На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 23:03
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Фото з Telegram Укрзалізниці

Двоє дорослих і дитина загинули, ще одна дитина постраждала, коли водій авто проігнорував заборонний сигнал світлофора, виїхав на залізничний перехід і потрапив під поїзд у Чернігівській області.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів − Ніжин".

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Деталі: Аварія сталася на перегоні Муравійка − вокзал Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинули чоловік, жінка і дитина, які перебували в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в машині, забрала швидка.

В Укрзалізниці підкреслили, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

ВІДЕО ДНЯ

На місці працює поліція. УЗ попереджає про можливі затримки поїздів цього напрямку.

Теми: Чернігівська областьзалізницяДТПжертви
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