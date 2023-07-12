На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Двое взрослых и ребенок погибли, еще один ребенок пострадал, когда водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переход и попал под поезд в Черниговской области.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "В Черниговской области водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы продолжил движение через железнодорожный переезд. В результате произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов − Нежин".
Детали: Авария произошла на перегоне Муравьевка − вокзал Б. Олейника.
По предварительной информации, в результате инцидента погибли мужчина, женщина и ребенок, которые находились в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в машине, забрала скорая.
В Укрзализныце подчеркнули, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.
На месте работает полиция. УЗ предупреждает о возможных задержках поездов этого направления.