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На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 23:03
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Фото из Telegram Укрзализныци

Двое взрослых и ребенок погибли, еще один ребенок пострадал, когда водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переход и попал под поезд в Черниговской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В Черниговской области водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы продолжил движение через железнодорожный переезд. В результате произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов − Нежин".

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Детали: Авария произошла на перегоне Муравьевка − вокзал Б. Олейника.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли мужчина, женщина и ребенок, которые находились в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в машине, забрала скорая.

В Укрзализныце подчеркнули, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.

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На месте работает полиция. УЗ предупреждает о возможных задержках поездов этого направления.

Темы: Черниговская областьжелезная дорогаДТПжертвы
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