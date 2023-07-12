Байден ще думає про ATACMS для України
Середа, 12 липня 2023, 23:27
Президент США Джо Байден підтвердив, що наразі думає над тим, щоб надати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Байдена журналістам
Пряма мова Байдена: "Ми працюємо над цим".
Деталі: Президент США пояснив, що питання надання Україні далекобійних ракет ще обговорюється. Водночас він уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS (імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP − ред).
Реклама:
Для довідки: Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів. Ця відстань майже у 4 рази більша, ніж у ракет мобільних системам HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.
Передісторія:
- Раніше видання New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.
ВІДЕО ДНЯ