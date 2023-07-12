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Байден ще думає про ATACMS для України

Ірина БалачукСереда, 12 липня 2023, 23:27
Байден ще думає про ATACMS для України
Джо Байден. Фото ОП

Президент США Джо Байден підтвердив, що наразі думає над тим, щоб надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Байдена журналістам

Пряма мова Байдена: "Ми працюємо над цим".

Деталі: Президент США пояснив, що питання надання Україні далекобійних ракет ще обговорюється. Водночас він уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS (імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP − ред).

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Для довідки: Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів. Ця відстань майже у 4 рази більша, ніж у ракет мобільних системам HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

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Теми: Байдендопомога Українізброя
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