Байден еще думает об ATACMS для Украины

Президент США Джо Байден подтвердил, что сейчас думает над тем, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Байдена журналистам

Прямая речь Байдена: "Мы работаем над этим".

Детали: Президент США пояснил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет еще обсуждается. В то же время он уточнил, что у украинских сил уже есть эквивалент ATACMS (вероятно, он имел в виду ракеты Storm Shadow и SCALP − ред).

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Для справки: Армейские тактические ракетные системы ATACMS − это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров. Это расстояние почти в 4 раза больше, чем у ракет мобильных систем HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Предыстория:

Ранее издание New York Times сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.