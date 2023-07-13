У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Четвер, 13 липня 2023, 03:50
У Києві та низці областей України вночі 13 липня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Сигнал тривоги у Києві спрацював близько 00:15.
Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях областях України, окрім Одеської і Харківської.
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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами ракет типу "Калібр" та ударних безпілотників.
Доповнено о 01:00. Тривога поширилась на західні області. У Повітряних силах повідомили, що "Калібри" прямують на Захід.
Доповнено о 03:50. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.
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