У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У Києві та низці областей України вночі 13 липня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сигнал тривоги у Києві спрацював близько 00:15.

Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях областях України, окрім Одеської і Харківської.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами ракет типу "Калібр" та ударних безпілотників.

Доповнено о 01:00. Тривога поширилась на західні області. У Повітряних силах повідомили, що "Калібри" прямують на Захід.

Доповнено о 03:50. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.