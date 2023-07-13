В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Четверг, 13 июля 2023, 03:50
В Киеве и ряде областей Украины ночью 13 июля объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Сигнал тревоги в Киеве сработал около 00:15.
Воздушная тревога объявлена почти во всех областях областей Украины, кроме Одесской и Харьковской.
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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами ракет типа "Калибр" и ударных беспилотников.
Дополнено в 01:00. Тревога распространилась на западные области. В Воздушных силах сообщили, что "Калибры" направляются на Запад.
Дополнено в 03:50. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.
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