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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 03:50
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Скрин карты

В Киеве и ряде областей Украины ночью 13 июля объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сигнал тревоги в Киеве сработал около 00:15.

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Воздушная тревога объявлена почти во всех областях областей Украины, кроме Одесской и Харьковской.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами ракет типа "Калибр" и ударных беспилотников.

Дополнено в 01:00. Тревога распространилась на западные области. В Воздушных силах сообщили, что "Калибры" направляются на Запад.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 03:50. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: КиевУкраинавоздушная тревога
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