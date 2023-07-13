КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету

Північна Корея підтвердила, що вранці у середу запускала міжконтинентальну балістичну ракету, та стверджує, що це найновіша твердопаливна ракета Hwasong-18.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У Пхеньяні заявили, що запущена у середу ракета була найновішою міжконтинентальною балістичною ракетою КНДР Hwasong-18. Цю твердопаливну ракету важше виявити і перехопити, ніж усі інші міжконтинентальні ракети, які КНДР створила у рамках своєї програми.

Ракета цього разу летіла 74 хвилини, дещо більше, ніж під час попереднього, першого пуску, та подолала тисячу кілометрів.

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Державне інформагентство КНДР заявило, що на пуску особисто був присутній лідер Кім Чен Ин та що випробування провели "у тяжкий період, коли безпекова ситуація на Корейському півострові та у регіоні дійшла до рівня ядерної кризи перед "холодною війною", оскільки провокації проти КНДР США та васальних сил посилилися".

Нагадаємо, 12 липня Японія і Південна Корея зафіксували пуск ракети з району біля Пхеньяна. Цей пуск – перший за останні три місяці.

Під час попереднього випробування цієї ракети мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.

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Раніше Північна Корея оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку.