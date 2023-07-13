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КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 07:58
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
Запуск ракеты. СКРИНШОТ

Северная Корея подтвердила, что утром в среду запускала межконтинентальную баллистическую ракету, и утверждает, что это новейшая твердотопливная ракета Hwasong-18.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В Пхеньяне заявили, что запущенная в среду ракета была новейшей межконтинентальной баллистической ракетой КНДР Hwasong-18. Эту твердотопливную ракету труднее обнаружить и перехватить, чем все другие межконтинентальные ракеты, которые КНДР создала в рамках своей программы.

Ракета на этот раз летела 74 минуты, несколько больше, чем во время предыдущего, первого пуска, и преодолела тысячу километров.

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Государственное информагентство КНДР заявило, что на пуске лично присутствовал лидер Ким Чен Ын и что испытания провели "в тяжелый период, когда ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и в регионе дошла до уровня ядерного кризиса перед "холодной войной", поскольку провокации против КНДР США и вассальных сил усилились".

Напомним, 12 июля Япония и Южная Корея зафиксировали пуск ракеты из района возле Пхеньяна. Этот пуск – первый за последние три месяца.

Во время предыдущего испытания этой ракеты жителям севера Японии посоветовали прятались в бомбоубежища.

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Ранее Северная Корея объявила о завершении испытания нового типа морского беспилотника, который якобы может нести ядерную боеголовку.

Темы: КНДР
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