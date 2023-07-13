Автомобіль потрапив під потяг на Чернігівщині: загинуло подружжя з двома дітьми

На Чернігівщині автомобіль виїхав на залізничну колію попри заборонні сигнали та потрапив під потяг: загинули четверо людей, зокрема двоє дітей.

Джерело: "Укрзалізниця", поліція Чернігівщини

Деталі: Надзвичайна подія сталася 12 липня.

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У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

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Дослівно: "Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Укрзалізниця вкотре закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі".

Оновлено: Поліція уточнила, що НП сталася близько 21-ї години.

Внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці.

Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники групи реагування патрульної поліції помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні.

На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні.