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Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 09:31
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
фото "Укрзализныци"

На Черниговщине автомобиль выехал на железнодорожные пути несмотря на запрещающие сигналы и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Источник: "Укрзализныця", полиция Черниговщины

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло 12 июля.

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В Черниговской области водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы продолжил движение через железнодорожный переезд. В результате произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин.

Авария произошла на перегоне Муравьевка - Б. Олейника.

По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмированы мужчина, женщина и ребенок, которые находились в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в машине, забрала скорая.

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Дословно: "Световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.

Укрзализныця в очередной раз призывает не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды. Спешка и невнимательность на путях могут стоить жизней детей и целых семей. Во время большой войны хотелось бы избежать смертей еще и из-за невнимательности на дороге".

Обновлено: Полиция уточнила, что ЧП произошло около 21 часа.

В результате ДТП 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте.

Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопроводили карету медиков в больницу.

К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице.

 

Темы: ДТПЧерниговская область
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