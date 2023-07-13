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Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 12:47
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОГАН, GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган впевнений, що російські "миротворці" до 2025 року покинуть Нагірний Карабах.

Джерело: Ердоган на брифінгу після саміту НАТО у Вільнюсі, "Эхо Кавказа"

На запитання журналіста з Азербайджану щодо російських "миротворців" у Карабаху Ердоган сказав, що угода 2020 року про припинення вогню передбачає, що російські "миротворці" перебуватимуть у визначених місцях у Карабаху до 2025 року, а у 2025 році підуть звідти. 

Пряма мова: "Я переконаний, що Москва буде дотримуватися угоди. Мій брат Ільхам Алієв (президент Азербайджану – ред.) також уважно стежить за ситуацією у регіоні".

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Деталі: В угоді про припинення вогню, укладеній у листопаді 2020 року між Баку, Єреваном і Москвою, визначено, що "миротворчий контингент" Росії перебуватиме у Карабаху протягом п’яти років з автоматичним продовженням на наступний п’ятирічний термін, якщо жодна зі сторін не повідомить за шість місяців до завершення терміну про наміри припинити дію цього положення. 

Президент Туреччини прямо не сказав про це, але, ймовірно, йому стало відомо, що одна зі сторін не збирається продовжувати перебування російських військових у Карабаху. 

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Теми: ЕрдоганТуреччинаАзербайджанРосія
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