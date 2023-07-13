Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что российские "миротворцы" до 2025 года покинут Нагорный Карабах.

Источник: Эрдоган на брифинге после саммита НАТО в Вильнюсе, "Эхо Кавказа"

На вопрос журналиста из Азербайджана относительно российских "миротворцев" в Карабахе Эрдоган сказал, что соглашение 2020 года о прекращении огня предусматривает, что российские "миротворцы" будут находиться в определенных местах в Карабахе до 2025 года, а в 2025 году уйдут оттуда.

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Прямая речь: "Я убежден, что Москва будет придерживаться соглашения. Мой брат Ильхам Алиев (президент Азербайджана – ред.) также внимательно следит за ситуацией в регионе".

Детали: В соглашении о прекращении огня, заключенном в ноябре 2020 года между Баку, Ереваном и Москвой, определено, что "миротворческий контингент" России будет находиться в Карабахе в течение пяти лет с автоматическим продлением на следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не сообщит за шесть месяцев до завершения срока о намерениях прекратить действие этого положения.

Президент Турции прямо не сказал об этом, но, вероятно, ему стало известно, что одна из сторон не собирается продлевать пребывание российских военных в Карабахе.

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