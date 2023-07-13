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На сході й півдні України ракетна небезпека – Повітряні сили

Олена РощінаЧетвер, 13 липня 2023, 23:41
На сході й півдні України ракетна небезпека – Повітряні сили
Карта повітряних тривог, t.me/air_alert_map

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку в низці областей України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Деталі: Станом на 23:36, коли Повітряні сили зробили попередження, повітряна триваог оголошена у східних областях: Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Сумська.

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Після опівночі, о 00:16, про ракетну небезпеку попередили також жителів Миколаївської та Херсонської областей.

О пів на першу 14 липня в частині областей вже почалися відбої.

УП, доповнено
Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУвійна
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