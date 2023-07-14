У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики і безпілотників
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку і ворожих безпілотників у низці областей України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог
Дослівно ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Деталі: Станом на 23:36, коли Повітряні сили зробили попередження, повітряна триваог оголошена у східних областях: Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Сумська.
Після опівночі, о 00:16, про ракетну небезпеку попередили також жителів Миколаївської та Херсонської областей.
О пів на першу 14 липня в частині областей вже почалися відбої.
Оновлено: О пів на другу Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
На той час повітряну тривогу оголосили в Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській областях.
Також відбоїв не було у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях.
О 01:41 повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській області.
"Дніпропетровська та Кіровоградська області – також загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!" – повідомили Повітряні сили.
Крім того, в Одеській області оголосили про загрозу ворожих дронів з Чорного моря.
Після 2 години ночі відбої тривоги було оголошено в Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Сумській областях.
О 02:09 повітряники оголосили відбій загрози балістики, проте наголосили, що зберігається загроза застосування ворожих дронів в областях, де триває повітряна тривога.
Після 02:30 в Донецькій області знову оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.
Після третьої години ночі почалися відбої тривоги в областях. Проте в Запорізькій області о 03:10 знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
О 04:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.