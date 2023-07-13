На сході й півдні України ракетна небезпека – Повітряні сили
Четвер, 13 липня 2023, 23:41
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку в низці областей України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог
Дослівно ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Деталі: Станом на 23:36, коли Повітряні сили зробили попередження, повітряна триваог оголошена у східних областях: Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Сумська.
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Після опівночі, о 00:16, про ракетну небезпеку попередили також жителів Миколаївської та Херсонської областей.
О пів на першу 14 липня в частині областей вже почалися відбої.
УП, доповнено