У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики і безпілотників

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку і ворожих безпілотників у низці областей України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Деталі: Станом на 23:36, коли Повітряні сили зробили попередження, повітряна триваог оголошена у східних областях: Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Сумська.

Після опівночі, о 00:16, про ракетну небезпеку попередили також жителів Миколаївської та Херсонської областей.

О пів на першу 14 липня в частині областей вже почалися відбої.

Оновлено: О пів на другу Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

На той час повітряну тривогу оголосили в Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Також відбоїв не було у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

О 01:41 повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській області.

"Дніпропетровська та Кіровоградська області – також загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!" – повідомили Повітряні сили.

Крім того, в Одеській області оголосили про загрозу ворожих дронів з Чорного моря.

Після 2 години ночі відбої тривоги було оголошено в Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Сумській областях.

О 02:09 повітряники оголосили відбій загрози балістики, проте наголосили, що зберігається загроза застосування ворожих дронів в областях, де триває повітряна тривога.

Після 02:30 в Донецькій області знову оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.

Після третьої години ночі почалися відбої тривоги в областях. Проте в Запорізькій області о 03:10 знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 04:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.